За сутки к ответственности за поджог сухой травы привлекли пять орловцев. Фото: Архив "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

17 августа в Орловской области в двух района горели поля общей площадью два с половиной гектара. Всего специалисты МЧС зарегистрировали за прошедший день восемь случаев горения стерни и сухой растительности.

В селе Верхняя Боевка (Сосковский район) было обнаружено загорание стерни на площади 500 квадратных метров. Ликвидировали пожар сотрудники 33-й пожарно-спасательной части. Также огонь пришлось тушить на полях в Колпнянском районе.

- За минувшие сутки в пяти случаях поджога сухой растительности составлены протоколы на граждан. Им придется заплатить штрафы по 2 тысячи рублей каждый. В трех случаях назначены административные расследования. Напоминаем, в настоящее время на территории региона действует особый противопожарный режим, - сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области.