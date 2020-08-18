Детский сад №93 в Орле должны построить до 10 декабря. Фото пресс-службы городской администрации

В Орле продолжается строительство сада №93 на улице Родзевича-Белевича (Северный район) и яслей на Планерной улице (Заводской район). Первое здание готово уже на 40 процентов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, детский сад №93, рассчитанный на 155 мест, должны достроить до 10 декабря 2020 года. В настоящее время рабочие заканчивают кирпичную кладку второго этажа, уже частично выполнен монтаж плит перекрытия второго этажа, монтируются трубы отопления, внутренняя электропроводка и окна ПВХ. Во внутренних помещениях идет оштукатуривание.

- Работы по второму этапу строительства ведутся в соответствии с графиком. Сейчас на стройке работают 28 человек и две единицы техники. Заказчик работ — МКУ «УКС» — проводит конкурентные процедуры по приобретению оборудования, - сообщает управление градостроительства администрации города Орла.

Что же касается яслей, то их строительство планируют завершись до 25 июля 2021 года.