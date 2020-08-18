Суд посадил под домашний арест экс-директора строительной компании, обманувшего дольщиков

Экс-директор компании-застройщика обвиняют в похищении 36 миллионов рублей у дольщиков Фото: Архив "КП"

В Орле суд посадил под домашний арест бывшего гендиректора строительной компании, ставшего фигурантом уголовного дела об обманутых дольщиках. Ближайшие два месяца он проведет в четырех стенах.

Как уже рассказывала "Комсомолка", уголовным делом обернулось строительство многоэтажки на улице Космонавтов в Орле. Экс-директор компании-застройщика обвиняют в похищении 36 миллионов рублей у дольщиков, так и не получивших ключи от своих квартир. В общей сложности на приобретение жилплощади было заключено 49 договоров. Уголовное дело на экс-главу ООО "Унистрой-Орел" возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

- Постановлением Советского районного суда Орла от 15 августа 2020 года в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сроком на 2 месяца, - сообщает пресс-служба Советского районного суда города Орла.