Орловцы обеспокоены предстоящими строительными работами на Городской улице. фото: пресс-служба облсовета

В Заводском районе Орла жители двух улиц - Городской и Скульптурной – обеспокоены образовавшимся здесь котлованом. Обратившись к собственнику участка, узнать, что здесь планируется построить, им не удалось. Тем временем после дождя вода стала сливаться в их огороды.

14 августа вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин выехал на место, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Как оказалось, котлован глубиной 2,5 метров уже засыпан суглинком и щебенкой. Участок пустует.

Правда, на встречу собственник так и не пришел. Лишь в телефонном разговоре с вице-спикером он пояснил, что пока не определился с судьбой своего участка и как только решит, уведомит об этом соответствующие организации.

- Мы видим, что на данном этапе собственник никаких норм закона не нарушил, но и беспокойство местных жителей тоже можно понять. Надеюсь, собственник все же найдет возможность встретиться с жителями, уважительно поговорить, снять возникшее недопонимание, - прокомментировал ситуацию Михаил Вдовин.