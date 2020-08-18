Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 18 августа

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В Орловской области на 18 августа 2020 года зафиксировано 6479 случаев заражения коронавирусом среди населения за период наблюдения за ситуацией. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения COVID-19 по городам и районам.

В Орле число заболевших за пандемию самое большое - заразилось 3125 человек, еще 760 человек заболело в Орловском районе, 601 в Мценском, 318 в городе Ливны и районе, 242 в Урицком районе, 199 в Болховском, 132 в Новодеревеньковском, 128 человек заболело в Дмитровском районе.

Муниципальные образования, в которых количество подхвативших коронавирусную инфекцию за период пандемии составило от пятидесяти до сотни: Хотынецкий район - 95 заболевших, Свердловский и Новосильский - по 80, Кромской - 79, Верховский - 77, Покровский - 68, Малоархангельский - 65, Шаблыкинский - 63, Глазуновский и Залегощенский - по 56, Должанский - 50.

Районы, где заболело менее пятидесяти человек: Троснянский и Колпнянский - по 39, Сосковский - 26, Краснозоренский и Корсаковский - по 21.

Выздоровело 4941 человек. Мы следим за ситуацией.