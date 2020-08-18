Дедушка русского спецназа: в Орле презентовали книгу об Илье Старинове

Сегодня, 18 августа, в Орле вышла в свет книга об уроженце Болховского района легендарном полковнике Илье Старинове «Гений взрыва: судьба на фоне эпохи». Научную монографию подготовил доктор исторических наук, профессора Павел Меркулов.

Как подчеркнул автор, Илья Старинов – человек с удивительной судьбой, ставшей отражением целой эпохи. Его имя было связано с множеством метафор – «гений взрыва», «бог диверсий», «дед российского спецназа», «личный враг Гитлера».

- Илья Григорьевич Старинов вошел в историю партизанского движения и диверсионно-подрывной деятельности как масштабная личность. Но при этом, как и каждый из людей, «гений взрыва» одновременно был просто человеком – страдающим, любящим, ненавидящим, созидающим и разрушающим, - поясняет Павел Меркулов, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества и и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС.