В полиции озвучили подробности задержания насильника в Орле Фото: Архив "КП"

В полиции озвучили подробности задержания подозреваемого в двух изнасилованиях в Орле. Рецидивист напал на двоих женщин в июле и августе.

На одну женщину задержанный напал в районе дачного поселка «Дормашевец», на вторую неподалеку – на Машиностроительной улице, своим жертвам он угрожал ножом. Одна из пострадавших написала заявление в полицию. Оперативники вычислили предполагаемого насильника, 54-летний орловец уже находился в федеральном розыске за другие преступления. Постоянного места жительства он не имел.

- Были досконально осмотрены территории дачных кооперативов в районе Химмаша и другие возможные места, где мог появиться злоумышленник. В результате предпринятых мер подозреваемый был задержан сотрудниками Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в переулке Бетонный в Заводском районе областного центра, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело по 131 статье УК РФ. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.