За полгода в Орловской области выявили 33 коррупционных преступления

В администрации Орловской области состоялось заседание Комиссии по борьбе с коррупцией. Фото: пресс-служба губернатора региона

Сегодня, 18 августа, в администрации Орловской области состоялось заседание Комиссии по борьбе с коррупцией. На повестке дня итоги первого полугодья по раскрываемости дел о взяточничестве и хищениях бюджетных средств.

Особо пристальное внимание регионального правительства, руководителей правоохранительных органов и силовых структур получили случаи хищения и незаконного использования бюджетных средств, преступные схемы госзакупок и злоупотребления полномочиями.

По данным заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области Дмитрия Радостина, с начала года было выявлено 33 коррупционных преступления, из них 28 – по тяжким и особо тяжким составам.

- Сложилась положительная динамика по расследованию преступлений данной категории. Число направленных в суд уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности увеличилось с 11 (в 2019 году) до 39 (в 2020-м), - подчеркнул Дмитрий Радостин.

Кроме того, региональный Следственный комитет за 4 месяца возбудил 24 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности. В настоящее время в производстве подразделений следственного управления находится еще 14 подобных дел.