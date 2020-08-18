Орловца обокрали, пока он ремонтировал дверной замок Фото: Архив "КП"

В общежитии во Мценске хозяин одной из комнат остался без телевизора и приставки, устроив починку дверного замка. Стоило мужчине отвлечься и выйти из комнаты, как в нее заглянул приятель соседа.

51-летний мужчина решил зайти в гости к другу, но того не оказалось на месте. Тогда он зашел в комнату, расположенную рядом и, увидев, что там никого нет, забрал чужую технику на сумму 18 тысяч рублей. Телевизор и приставку мужчина вывез на такси, а затем сбыл за три тысячи рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста. Устанавливается местонахождение похищенного, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.