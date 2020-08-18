Под Орлом в ДТП пострадала 18-летняя девушка. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В понедельник, 17 августа, в Орловском районе перевернулась отечественная легковушка. Инцидент произошел в шесть часов вечера в селе Маслово.

24-летний водитель за рулем «ВАЗ 21099» ехал Александровской улице в сторону автодороги Орел-Знаменское. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением. В районе дома №12 машина перевернулась.

- В результате ДТП 18-летняя пассажирка получила телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.