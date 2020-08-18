Председатель орловского облсовета получил медаль от митрополии. Фото: пресс-служба облсовета

17 августа состоялась церемония награждения Председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского. Из рук митрополита Орловского и Болховского Тихона он получил медаль священномученика Кукши.

Отметим, данная церковная награда учреждена в Орловско-Ливенской епархии по благословению патриарха Кирилла.

- Медаль священномученика Кукши вручается священнослужителям, церковнослужителям, монашествующим и мирянам за их труды в пастырском служении, богословской, научной и административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении храмов, а также миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах на епархиальном уровне и за заслуги перед Орловской епархией, - сообщает пресс-служба орловского облсовета.