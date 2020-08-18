В районе автовокзала в Орле временно отключили светофор Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В районе автовокзала в Орле временно отключат светофор. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 18 августа в Заводском районе города будут вестись технические работы на светофоре в районе автовокзала.

Светофор на пересечении улиц Комсомольская - Карачевское шоссе и переулок Маслозаводской не будет работать с 10 утра до пяти часов вечера.

- Просьба ко всем водителям в это время проезжать данный перекресток, руководствуясь указаниями регулировщика, - обращаются к автомобилистам в ведомстве.