В Орловской области пьяный тракторист врезался в мотоцикл. Фото региональной Госавтоинспекции

Накануне, 17 августа, в деревне Нижнее Архарово Малоархангельского района не смогли разъехаться трактор и мотоцикл «ВОСХОД-3М». Как выяснилось позже, юный тракторист был пьян.

Авария произошла в восемь вечера возле дома №3 по Молочной улице. Подвыпивший 18-летний парень без водительских прав решил прокатиться на тракторе по деревне, но справиться с управлением техникой не смог и врезался в мотоцикл.

- В результате ДТП 24-летний водитель мотоцикла и его 26-летний пассажир получили травмы. Водитель мотоцикла также не имел права управления транспортным средством. Мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.