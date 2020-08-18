Орловцы могут поделиться охотничьими историями и получить приз

Музей-заповедник Спасское-Лутовиново объявляет о старте конкурса на лучшую охотничью байку Фото: Архив "КП"

Уже 5 сентября в усадьбе Ивана Тургенева пройдет первый охотничий фестиваль «Записки охотника». Музей-заповедник обещает порадовать гостей мастер-классами, кулинарными шедеврами, выставками и показательными выступлениями.

Для тех, кто знает толк в охоте или желает попробовать себя в жанре охотничьих баек уже сейчас стартует литературный конкурс на Кубок Тургенева. Каждый желающий старше 18 лет может написать историю (она может быть реальной или выдуманной) и прислать на суд жюри на электронную почту turgenev@turgenev.mkrf.ru. Сделать это нужно до 31 августа.

Финал конкурса охотничьих историй состоится на самом фестивале. Авторы лучших баек смогут выйти на открытую сцену и лично выступить перед зрителя.

- Лучшие работы будут опубликованы в социальных сетях музея-заповедника Тургенева «Спасское-Лутовиново», а работы-победители получат призы фестиваля «Записки охотника» и будут опубликованы в журнале «Охота», - рассказали «КП» в пресс-службе музея-заповедника.

КОГДА? ГДЕ?

5 сентября, с 11.00

Спасское-Лутовиново