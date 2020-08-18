В Орловской области сохраняются четыре очага COVID-19 Фото: Архив "КП"

В понедельник, 17 августа, на заседании Правительства Орловской области обсудили ситуацию с групповыми очагами заболевания коронавирусом. На данный момент их четыре.

По данным руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Румянцева, общее количество пострадавших 724 человека.

Под наблюдением остаются очаги заболевания в больнице Семашко, областной клинической больнице, областной психиатрической больнице и в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Всего выявлено 111 случаев заражения (за последнюю неделю – 80).

Напомним, в доме-интернате продолжаются проверки. Как ранее прокомментировала вспышку коронавируса в учреждении первый заместитель Председателя Орловской области Валентина Нордстрем, по всей вероятности здесь не соблюдался закрытый режим работы.

- Кроме того, в регионе зарегистрировано 619 семейных очагов с групповой заболеваемостью COVID-19. Число инфицированных в них 2062 человека, в том числе за последнюю неделю – 46 семейных очагов с числом инфицированных - 66 человек, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.