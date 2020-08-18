Орловские пожарные спасли 10 человек в доме на Паровозной. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В понедельник, 17 августа, в многоквартирном доме на улице Паровозной в Железнодорожном районе Орла произошел пожар. Едкий дым быстро распространился по подъезду, понадобилась срочная эвакуация жильцов.

ЧП произошло в районе часа дня. В 12.52 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступил сигнал о возгорании.На место прибыли пожарные 2-ой ПСЧ и 3-ей ПСЧ. Как выяснилось, горел балкон на шестом этаже.

- Звеньями газодымозащитников были спасены десять человек и еще пять были эвакуированы, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара на балконе сгорели хранящиеся там вещи, сам балкон закопчен по всей площади. Сейчас специалисты выясняют причину произошедшего.