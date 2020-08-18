На орловской трассе возле деревни Высокое погиб 30-летний мотоциклист. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В понедельник, 17 августа, возле деревни Высокое в Мценском районе погиб 30-летний мотоциклист. Трагическая авария произошла в шесть часов вечера на автодороге Мценск-Высокое-Мелынь.

Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги в районе дома №23 и на скорости врезался в дерево. Удар был такой силы, что водитель скончался на месте до приезда Скорой помощи. Пострадал и 25-летний пассажир. Его госпитализировали.

На месте аварии работали сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- Водитель мотоцикла не имел прав управления транспортным средством. Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, - выяснили в Госавтоинспекции Орловской области.