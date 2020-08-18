Антитела к COVID-19 нашли более чем у 900 жителей Орловской области

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В Орловской области проведено уже 9400 исследований на антитела к коронавирусу. Обнаруживаются они далеко не у всех.

Как рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании правительства области, антитела к COVID-19 есть у 931 пациента, прошедших исследование. Это 9,9% от общего числа сдавших анализ.

- Всего в регионе за время пандемии проведено более 131,7 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области выполнил свыше 79,5 тысяч исследований, - сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Александра Румянцева.

При этом в августе больше всего заболевших выявлено среди работников сферы здравоохранения, образования, среди работников предприятий и банков, в торговле и сельском хозяйстве.