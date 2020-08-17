Коронавирус в Орловской области: под аппаратами ИВЛ находится 6 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области под аппаратами искусственной вентиляции легких находится шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в регионе на 17 августа 2020 года выявлено 6436 случаев заражения коронавирусом, как уже писала "КП", за последние сутки прибавилось 40 заболевших. В то же время выписано по выздоровлению 4913 пациентов, их них 11 за вчерашний день. Снято с наблюдения 17515 человек, из которых 129 - за последние сутки.

На медицинском карантине остаются 575 пациентов, у 338 из них медики подозревают коронавирус, наличие его или отсутствие подтвердит лабораторное исследование. Орловцев, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с заболевшими, продолжают отправлять на самоизоляцию. Всего дома сидит 1385 человек.

Мы следим за развитием ситуации.