Под Орлом "ВАЗ" протаранил "Ниву" и опрокинулся в кювет

Мужчину на скорой увезли в больницу Фото: Архив "КП"

Под Орлом водитель "Девяносто девятой" протаранил "Ниву" и улетел в кювет. Мужчину на скорой увезли в больницу.

Авария произошла сегодня утром. 33-летний мужчина на "ВАЗе" ехал по дороге "Орел-Знаменское" со стороны районного центра в направлении областной столицы. В какой-то момент "Девяносто девятая" врезалась в отечественный внедорожник, который двигался впереди попутно под управлением 61-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 получил травмы. Бригадой скорой помощи был доставлен в больницу. На месте работали сотрудники ГИБДД, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.