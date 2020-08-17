Жители Орловской области направили в Банк России более 500 жалоб Фото: Архив "КП"

За первое полугодье 2020 года в Банк России поступило 531 обращение от жителей Орловской области. В большинстве случаев люди жалуются на работу банков. Об этом сообщает Орловская торгово-промышленная палата.

Так, почти 50% разногласий с кредитными организациями у орловцев возникло по поводу потребительских кредитов (152 жалобы). Меньше проблем с предоставлением ипотеки. На нее пожаловались 37 раз. Еще 18 жалоб поступило в Банк России из-за различных ситуаций с банковскими картами и работой банкоматов. Кроме того, зафиксировано пять обращений от юридических лиц по вопросам государственной поддержки в связи со сложной экономической ситуацией.

Недовольство работой страховщиков привело к 66 жалобам, микрофинансовых организаций (займы и возврат долгов) - 54 обращения. Также орловцы подали семь жалоб на то, что их ввели в заблуждение и оказали не ту услугу, за которой они обращались.

- Если орловцы считают, что нарушены их права потребителей финансовых услуг, то они могут обратиться в Банк России. Для граждан и юридических лиц есть интернет-приемная, через которую можно быстро и легко направить обращение, - говорит Игорь Злобин, заместитель управляющего Орловским отделением Банка России.

Подать обращение в Банк России также можно по телефону «горячей линии»: 8-800-300-30-00.