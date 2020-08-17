Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 17 августа

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 17 августа 2020 года общее количество заболевших коронавирусом жителей составило 6436. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения коронавирусной инфекции по районам Орловщины.

На первом месте по числу заболевших город Орел. За период пандемии заразилось 3106 человек. На втором месте Орловский район, здесь заболело 756 человек, на третьем Мценск и район с количеством заразившихся 601. Следом город Ливны и Ливенский район, где подхватили COVID-19 308 жителей, потом Урицкий район с 240 заболевшими, Болховский - 195 заболевших, Новодеревеньковский - 132, Дмитровский - 128.

Районы, в которых заразилось от пятидесяти до сотни человек: Хотынецкий - 94, Свердловский и Новосильский - по 80, Кромской - 78, Верховский - 77, Покровский - 68, Малоархангельский - 65, Шаблыкинский - 63, Знаменский - 59, Залегощенский - 56, Глазуновский - 55, Должанский - 50.

Районы, в которых менее пятидесяти человек заболело: Колпнянский - 39, Троснянский - 38, Сосковский - 26, Краснозоренский и Корсаковский - по 21.

Выздоровело за весь период мониторинга 4913 человек. Мы следим за ситуацией.