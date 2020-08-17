В Орловской области подростки стали реже преступать закон Фото: Архив "КП"

В Орловской области подростки стали реже преступать закон. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за прошедшие 7 месяцев 2020 года, сократилось почти вдвое.

Об этом рассказал заместитель начальника отдела организации деятельности УУП и ПДН регионального УМВД полковник полиции Александр Калинин в ходе прошедшего накануне выходных онлайн-брифинга. По словам полицейского, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними сократилось на 46,8%, а количество тяжких и особо тяжких преступлений - на 25%.

- Кроме этого, на 18% уменьшилось число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе тяжких и особо тяжких – на 24%, - рассказал Александр Калинин.

В ходе брифинга, также, была затронута тема безопасности детей во время летних каникул, в том числе во время их отдыха в летних лагерях.