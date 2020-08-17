В Орловской области стартовал мониторинг школьной формы

В преддверии нового учебного года региональное отделение Общероссийского Народного фронта в Орловской области организует мониторинг школьной формы.
Родителям предлагают поучаствовать в анонимном онлайн-опросе и рассказать, довольны ли они тем, что ребенку необходимо носить определенную школьную форму.
- Кроме того, ОНФ собирает сигналы жителей регионов, если они видят перегибы, когда детей заставляют носить конкретную школьную форму и покупать ее у конкретного производителя, - сообщают общественники.
Сбор информации продлится до 20 августа.
Поучаствовать в опросе можно здесь.