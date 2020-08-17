Под Орлом "Кадиллак" снес фонарный столб и опрокинулся

Пострадали пассажиры автомобиля Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области на трассе М-2 "Крым" внедорожник марки "Кадиллак" улетел в кювет, снес фонарный столб и опрокинулся. В ДТП пострадали три человека.

Авария произошла ранним утром в воскресенье, 16 августа. Водитель вел автомобиль со стороны Орла в направлении Москвы.

- На 329 километре он не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и допустил съезд в кювет по ходу движения с последующим наездом на препятствие (опора ЛЭП), с последующим опрокидыванием, - описали картину аварии в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге пострадали пассажиры автомобиля: 38-летняя женщина, 56-летний мужчина и малыш 2016 года рождения.