41-летний орловец попался с марихуаной в Колпнянском районе Фото: Архив "КП"

В Колпнянском районе Орловской области во время проверки оперативной информации полицейские нашли у 41-летнего мужчины марихуану. «Запрещенку» он прятал в сарае возле дома.

Свертки с подозрительным веществом изъяли и оправили на экспертизу. Вскоре исследования подтвердили, что это марихуана массой более 22 граммов.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.