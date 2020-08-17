ТТП обеспокоено своим будущим после закрытия Красного моста в Орле. Фото: пресс-служба облсовета Орловской области

14 августа в Орле состоялось заседание комитета облсовета по строительству и ЖКХ. В центре внимания вновь оказалось будущее трамвайно-троллейбусного предприятия.

Руководитель МУП «ТТП» обеспокоен ситуацией с закрытием Красного моста на реконструкцию. Как пояснил Андрей Митин, положение предприятия может резко ухудшиться после остановки движения, так как здесь проходят основные рентабельные маршруты.

- Необходимо заранее разработать программу мероприятий по обеспечению работы ТТП в условиях закрытия Красного моста. В нее должны войти системная компенсация финансовых потерь, подготовка организации разворотных трамвайных площадок в Заводском и Железнодорожном районах, кольцевых контактных сетей для троллейбусов и утверждение новой схемы маршрутов, - пояснил руководитель МУП «ТТП».

Кроме того, в рамках заседания депутаты обсудили и текущее положение дел в предприятии. В частности, убытки из-за ограничительных мер по коронавирусу. На конец июля ТТП выделено 11 млн рублей.