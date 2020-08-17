Орловчанка через суд опротестовала штраф от газовиков Фото: Архив "КП"

Жительнице Советского района Орла пришлось через суд доказывать, что она не срывала пломбу и не устраивала самовольное подключение к газовому оборудованию. Женщина не только добилась перерасчета по счетам, но и полной оплаты независимой экспертизы.

Как выяснилось, изначально орловчанка задолжала газовикам около 4,7 тысяч рублей. В итоге «Газпром межрегионгаз Орел» прекратил подачу газа в ее квартиру и опломбировал запорные краны на газовой плите.

В феврале 2019 года женщина смогла разобраться с долгами и оплатила задолженности, однако вернуть газ в дом оказалось не простой проверкой. Контролер посчитал, что пломбы были нарушены и составил соответствующий акт.

После этого орловчанке пришлось дважды обращаться в суд – сначала в районный, затем в областной.

- Согласно заключению экспертизы, корпус пломбы не вскрывался, отсутствие повреждений на корпусах пломб свидетельствуют об отсутствии несанкционированного доступа к опломбированным объектам. Судебная коллегия признала акт проверки внутридомового газового оборудования и акт самовольного подключения недействительными, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.