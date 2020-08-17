У орловчанки на работе украли дорогой мобильник Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла у сотрудницы одной из организаций похитили телефон за 14 тысяч рублей. Девушка забыла мобильник на подоконнике, а когда вернулась – гаджета на месте не оказалось.

Разбираться в происшествии пришлось полицейским. Вскоре в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили похитителя. Им оказался 34-летний мужчина из Малоархангельского района. В день исчезновения телефона он заходил в организацию по делам вместе с подругой. Увидев бесхозный телефон, забрал его себе и спокойно ушел.

- Полицейские уже изъяли у него похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.