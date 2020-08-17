Губернатор Орловской области наградил лучшие «Ветеранские подворья»

В Орле наградили обладателей лучших «Ветеранских подворий». Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 17 августа, перед началом заседания регионального Правительства состоялась торжественная церемония вручения наград обладателям лучших «Ветеранских подворий» в Орловской области. Среди победителей ежегодного конкурса оказались семьи из трех районов.

Претендентами на почетное звание и денежную премию стали сразу 11 хозяйств из 10 районов области: Дмитровского, Урицкого, Хотынецкого, Новосильского, Троснянского, Колпнянского, Свердловского, Мценского, Глазуновского и Залегощенского.

Имена победителей оказались известны еще в конце июня. Ими стали Гоарик Манукян из деревни Гранкино Троснянского района (первое место), Светлана Чулкова из поселка Звезда Хотынецкого района (второе место) и Сурен Оганесян из села Становое Новосильского района (третье место).

На каждом из подворий победителей разводят крупный рогатый скот, птицу, выращивают овощи и фрукты. Не остаются владельцы подсобных хозяйств и от активной общественной деятельности. В частности, семья Оганесян оказывает благотворительную помощь в становлении храма Успенье Пресвятой Богородицы в селе Жердево.

- Конкурс «Ветеранское подворье» ежегодно вовлекает в свою орбиту десятки семей. На их примерах мы пропагандируем наш традиционный сельский уклад жизни и развитие личных подсобных хозяйств. И что не менее важно – уважительное отношение к крестьянскому труду, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.