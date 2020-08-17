Орловчанка, укравшая у подруги банковскую карту, отправится под суд Фото: Архив "КП"

В Троснянском районе Орловской области полицейские успешно раскрыли кражу у местной жительницы банковской карты. Как выяснилось, к пропаже со счета денег была причастна ее подруга.

В начале августа женщины как обычно сидели дома, общались, но стоило одной из них на мгновение выйти из комнаты, как другая вытащила карту из чужой сумки и спрятала. Вскоре похитительница обналичила и потратила 15 тысяч рублей в райцентре.

- В беседе с сотрудниками полиции орловчанка призналась в причастности к хищению. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Она возместила причиненный материальный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.