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Орловчанка, укравшая у подруги банковскую карту, отправится под суд

32-летняя женщина оставила приятельницу без крупной суммы денег
Наталья МеркуловаНаталья МеркуловаНатальяМеркулова
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Орловчанка, укравшая у подруги банковскую карту, отправится под суд

Орловчанка, укравшая у подруги банковскую карту, отправится под суд

Фото: Архив "КП"

В Троснянском районе Орловской области полицейские успешно раскрыли кражу у местной жительницы банковской карты. Как выяснилось, к пропаже со счета денег была причастна ее подруга.

В начале августа женщины как обычно сидели дома, общались, но стоило одной из них на мгновение выйти из комнаты, как другая вытащила карту из чужой сумки и спрятала. Вскоре похитительница обналичила и потратила 15 тысяч рублей в райцентре.

- В беседе с сотрудниками полиции орловчанка призналась в причастности к хищению. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Она возместила причиненный материальный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Криминал