600 орловских призывников отправятся на военную службу осенью 2020 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подвели итоги весенней призывной кампании и наметили планы на осень. С 1 октября на срочную военную службу наш регион должен отправить около 600 новобранцев.

Отметим, в весенний призыв Орловская область направила в армию 1040 человек. Среди них 7 казаков и 41 участник движения «Юнармия». Один призывник направлен на альтернативную службу. Задание штаба округа было выполнено в полном объеме.

- Не удалось оповестить о явке на призывную комиссию 267 человек, что составляет 2% от состоящих на воинском учете, - сообщил Сергей Старков, военный комиссар Орловской области.