Мужчина, юноша и маленький ребенок пострадали в тройном ДТП в Орле

В тройном ДТП в Орле пострадали три человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В воскресенье в Орле дорогу не поделили внедорожник и два легковых автомобиля. В ДТП на Раздольной улице пострадал мужчина, юноша и маленький ребенок.

Авария произошла в обеденное время, картина следующая. Водитель на отечественной "Семерке" ехал со стороны Болховского шоссе по Раздольной в сторону улицы Михалицына. В районе дома №8 машина столкнулась со встречным внедорожником марки "Тойота", а затем отечественную легковушку отбросило в иномарку "Фольксваген Джетта", которая также ехала во встречном направлении.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля "ВАЗ": мальчик 2009 года рождения и юноша 2000 года рождения получили травмы, не госпитализированы, водитель автомобиля "Тойота" получил травмы, от госпитализации отказался, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.