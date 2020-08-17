Ограничение движения на Васильевской улице Орла продлится

Ограничение движения на Васильевской продлится Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на Васильевской улице ограничение движения продлится. Дорожные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что движение транспорта будет затруднено в выходные. В пресс-службе администрации Орла "КП" сообщили, что автолюбителям придется столкнуться с неудобствами и на этой неделе в рабочие дни.

- На улице Васильевской (на участке от перецлка Западного до Карачевского шоссе) в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжатся работы по укладке завершающего асфальтового покрытия и нанесению разметки. В связи с этим движение транспортных средств может быть затруднено. Приносим извинения за вынужденные неудобства! - отмечают в горадминистрации.

Укладывать асфальт дорожники будут 19, 20 и 21 августа.