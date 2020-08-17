Общешкольных линеек на 1 сентября в Орловской области не будет

Свои коррективы в проведение Дня знаний внес коронавирус Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области не будет общешкольных линеек на 1 сентября. Новый учебный год 2020-2021 школьники встретят не стандартно из-за коронавируса.

Как рассказал заместитель начальника Департамента образования области Владимир Агибалов, количество участников праздничных линеек в День знаний составит не больше 50 человек. Проводить линейки будут на свежем воздухе, а если погода не позволит, то в спортивных залах. Также рекомендовано провести линейки в разное время для первоклашек и одиннадцатиклассников: для них это событие особенно важное.

- При этом 5-е и 9-е классы могут не принимать участие в школьных линейках и выбрать иной формат празднования Дня знаний, например, ограничиться проведением классных часов, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.