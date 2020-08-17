В столкновении двух легковушек на трассе "Орел-Тамбов" погибла женщина

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе "Орел - Тамбов" Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе "Орел-Тамбов". Столкнулись легковые иномарки: "Фольксваген" и "Шевроле".

Авария случилась примерно в 16.40 34-летний водитель за рулем "Фольксвагена" ехал со стороны Ливен в Сторону Орла. В районе населенного пункта Васильевка (44-й километр) он допустил столкновение со встречным автомобилем "Шевроле Ланос".

- В результате ДТП 34-летний водитель и пассажир Шевроле (19-летняя девушка ) получили телесные повреждения. Женщина-пассажир Шевроле 45 лет погибла на месте происшествия, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В этот же день в Орловской области произошло еще одно трагическое ДТП. Во Мценском районе в столкновении трех автомобилей погибло пять человек.