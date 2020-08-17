Дом, баню и сарай тушили орловские пожарные на выходных Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Дом, баню и сарай тушили орловские пожарные на выходных. За субботу-воскресенье в регионе произошло 30 пожаров.

Так, ранним утром в воскресенье, полыхал жилой дом в Глазуновском районе. Строение выгорело изнутри, сгорела кровля. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Почему пламя охватило жилую постройку еще предстоит установить экспертам.

В тот же день в пригороде Орла полыхала баня. С огнем справились, правда от него пострадало помещение парилки. В ЧП также обошлось без пострадавших.

А уже поздним вечером, в двенадцатом часу, в дачном поселке "Мичуринец" в Орле загорелась хозпостройка.

- В результате пожара в сарае выгорела стена. Кровля выгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.