В Орле задержали находящего в федеральном розыске нарушителя закона

В Орле на краже попался житель соседнего региона, находящийся в федеральном розыске Фото: Архив "КП"

В Орле задержали находящегося в федеральном розыске нарушителя закона. Жителя соседнего региона поймали на очередном преступлении.

Попался 38-летний мужчина в супермаркете. Силовикам поступил сигнал тревоги о попытке кражи из магазина на Раздольной улице, они прибыли на место. Как оказалось "покупатель" попытался пронести мимо кассы неоплаченные продукты и бытовую химию. Правонарушителя задержали.

- Как оказалось, в настоящее время мужчина разыскивается за ряд совершенных ранее правонарушений. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.