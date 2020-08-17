В Орле возбуждено уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области возбуждено уголовное дело после ДТП с пятью погибшими. Страшная авария, которая стоила жизни нескольким ее участникам, произошла на трассе М-2 "Крым" вечером в воскресенье, 16 августа.

Происшествие случилось примерно в половине седьмого: на территории Мценского района столкнулись иномарки "Тойота", "Рено" и "Мазда". Предварительно установлено, что с управлением не справился водитель "Тойоты". Машина столкнулась с двумя другими легковушками. При этом удар был такой силы, что автомобили превратились в смятые жестянки.

Водитель "Тойоты" погиб, погибли и два его пассажира. Также скончался на месте аварии водитель "Рено" и женщина-пассажир этой машины. Еще одна пассажирка "Рено" госпитализирована в Мценскую районную больницу. Другим троим пострадавшим помощь была оказана на месте ДТП. Что стало причиной трагедии - установит следствие.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.