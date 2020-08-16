Прохладная погода в Орловской области сменится жарой

На новой рабочей неделе в Орле потеплеет Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прохладная погода, царившая в Орловской области неделю, сменится жарой. Судя по прогнозам синоптиков, температура вновь вплотную приблизится к 30 градусам.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 17 августа в ночное время +12 днем +28 градусов. Облачность переменная ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4 м/c, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Во вторник 18 августа небо над городом затянет тучами, ожидается дождь. Термометры покажут +12…+27 градусов, ветер западный 1 м/c. Давление 742 мм рт.ст.

В среду 19 августа пасмурно, без осадков. Температура воздуха +13…+27 градусов, ветер южный 1 Давление понизится до 739 мм рт.ст.

В четверг 20 числа все также пасмурно, дождливо. Воздух прогреется до отметок в +14…+28 градусов. Ветер сохранит направление и скорость, давление 736 мм рт.ст.

В пятницу 21 августа малооблачно и достаточно жарко: термометры покажут +17…+29 градусов. Ветер южный 3 м/c, давление 745 мм рт.ст.

По предварительный прогнозам, предпоследние выходные августа 22-23 число и вовсе будут щедрыми на жару.

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