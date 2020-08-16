В Орле началась приемка школ перед новым учебным годом

Пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области идет приемка школ в преддверии нового учебного года.

Комиссиям, состоящим из представителей разных ведомств, предстоит вынести свой вердикт готовности образовательных учреждений к приему учеников. В частности, школы проверяют на противопожарную безопасность. В региональном МЧС на примере городской школы №52 рассказали, чему уделяют внимание при приемке.

- Все эвакуационные пути и выходы обозначены соответствующими знаками, которые при срабатывании пожарной автоматики подсвечиваются и не дают сбиться с пути при задымлении. Эвакуационные выходы остаются открытыми и закрываются при помощи устройств, которые не требуют сложных манипуляций. На каждом этаже есть план и схема эвакуации, - сообщает пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Проверяют инспекторы огнетушители, пожарную сигнализацию, а также знание педагогическим составом и персоналом правил действий в чрезвычайных ситуациях.