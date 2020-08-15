День флага Орловская область отметит онлайн

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2020 году День государственного флага РФ Орловская область отметит онлайн. Традиционного шествия с гигантским триколором и прочих массовых мероприятий не будет из-за коронавируса.

В областной столице пронос флага по центральным улицам, а также вручение первых паспортов 14-летним орловцам стали традицией в праздничный день 22 августа. Но санитарно-эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы.

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, приуроченные к торжеству события переносятся в онлайн.

День Государственного флага РФ был утвержден Указом Президента РФ в 1994 году.