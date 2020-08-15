Две сотни боеприпасов нашли и обезвредили под Болховом

Опасная находка была сделана в деревне Городище Болховского района Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области спасатели-взрывники изъяли и обезвредили больше двух сотен боеприпасов. Артснаряды, гранаты и взрыватели хранились в земле десятки лет.

Опасная находка была сделана в деревне Городище Болховского района. На месте работала спецгруппа областной поисково-спасательной службы.

- Изъято и уничтожено 214 единиц ВОП (арт. боеприпасов – 170 единиц, гранаты – 40 единиц, взрыватели – 4 единицы) времен Великой Отечественной войны, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В региональном МЧС напоминают, что даже старые боеприпасы, крайне опасны. Если вы обнаружили военный снаряд, не трогайте его, о находке сообщите по телефону 112.