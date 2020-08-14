Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе "Орел-Тамбов"

Страшная авария произошла на трассе "Орел-Тамбов" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области сегодня днем, 14 августа, случилось страшное ДТП, стоившее жизни двоим его участникам. Большегруз столкнулся с двумя легковыми иномарками.

Все случилось на трассе "Орел-Тамбов" в Ливенском районе примерно в половине третьего часа. Все обстоятельства аварии еще устанавливают полицейские, но некоторые детали уже ясны. Известно, что фура марки "Рено" со стороны Орла в направлении города Ельца Липецкой области. На 146-м километре она столкнулась с легковушками "КИА" и "Ниссан".

- В результате ДТП водитель грузового автомобиля и несовершеннолетний пассажир автомобиля "Ниссан" погибли, водители автомобилей "КИА" и "Ниссан" пострадали. На месте происшествия работают сотрудники МО МВД России "Ливенский", устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.