В орловские больницы поступит новое оборудование

В больницы Орловской области поступит новое оборудование. Об этом расказал глава регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин на прошедшем 13 августа заседании профильного комитета областного Совета депутатов.

Как отметил чиновник, по линии министерства промышленности и торговли в область уже поступило 28 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Это аппараты для больницы Семашко.

- Кроме того, установлен томограф в противотуберкулезном диспансере, до конца октября ожидается поставка томографов в Ливенскую ЦРБ, больницу им. Семашко в Орле. В рамках нацпроекта закуплен компьютерный томограф для онкодиспансера, - цитирует Ивана Залогина пресс-служба Орловского облсовета.