На выходных в Орле немного потеплеет Фото: Ольга СУПОНЕВА

В грядущие выходные в Орле и области наметится тенденция к потеплению. Публикуем полный прогноз погоды на 15 и 16 августа.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 15 августа небо над городом облачное с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер северный 3 м/c, атмосферное давление 747 мм рт.ст. В ночное время достаточно холодно: всего 8 градусов тепла. Днем же воздух прогреется до +22 градусов.

В воскресенье 16 августа термометры покажут уже от +10 до +24 градусов. Облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление понизится до 744 мм рт.ст., ветер сменит направление на западное, его скорость составит 3 м/с.

По предварительным прогнозам на будущей рабочей неделе в регионе потеплеет практически до +30 градусов.