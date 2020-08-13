В Советском районе Орла появится футбольное поле с искусственным покрытием Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В начале осень любителей активного отдыха и футбола ждет сюрприз. В Орле появится современное футбольное поле с искусственным покрытием.

Расположится площадка рядом с лицеем № 21 в Советском районе Орла. Раньше здесь не было ни одного открытого оборудованного пространства для занятий спортом.

В настоящее время строители уже приступили к работам. Планируется, что они завершатся к 1 сентября.

— Строительство стадиона в этом микрорайоне — долгожданное событие. Очень важно, чтобы у орловской молодежи были возможности для здорового и активного образа жизни, - говорит Владимир Негин, заместитель председателя горсовета.