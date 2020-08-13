В Орловской области в 4 раза вырос экспорт сахара

Орловская область увеличила экспорт сахара в страны Ближнего Зарубежья. С начала 2020 года объемы поставок увеличились в четыре раза и составили 7,8 тысяч тонн.

Основными экспортерами орловского сахара в этом году стали Таджикистан, Узбекистан, Сербия и Туркменистан.

- У сахарных заводов нашего региона высокий экспортный потенциал. Орловская область входит в десятку крупнейших регионов России по производству сахарной свеклы. В 2020 году после перерыва орловский сахар вернулся на мировой рынок, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В конце августа - начало сентября переработку сахарной свеклы приступят 4 завода. Предприятия планируют заготовить сахарной свеклы объемом 2 миллиона 46 тысяч тонн.