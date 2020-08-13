В орловском селе дорогу привели в порядок после обращения в ОНФ

В орловском селе Малое Кричино Дмитровского района наконец-то появилась дорога. Долгие годы сельчане пытались добиться обустройства всепогодного подъезда в местной администрации, но все безрезультатно.

Село удалено от трассы «Дмитровск – Комаричи» на расстоянии километра. В населенном пункте живет чуть более 50 человек, большая часть– пожилые люди. Проживают там и дети, которые ранее ходили по бездорожью в расположенную в соседней деревне школу.

Однажды зимой убитая грунтовка едва не привела к трагедии. Стало плохо пожилой женщине. Проехать к ней Скорая не смогла. В итоге помощь ей пришлось оказывать самим жителям села.

- После поступившего к нам обращения мы выехали в Малое Кричино, пообщались с жителями и осмотрели грунтовую дорогу. Сразу же после рейда мы подготовили обращение в правительство региона с просьбой произвести отсыпку дороги щебнем, - рассказала Ирина Гончарова, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

В настоящее время работы по обсыпке щебнем уже завершены.

Напомним, это не едиственная проблемная грунтовка в Орловской области. Проблема с дорогой в деревне Вышняя Замарайка в Должнаском районе до сих пор не решена.

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