В Орловской области осужденным разрешили общаться с родными по видеосвязи. Не только поговорить, но и увидеться с близкими хоть и в оедиме онлайн, можно с разрешения администрации колонии.

Пока что такой вид связи доступен тем, кто содержится в исправительных колониях 5 и 6,а также следственном изоляторе. Осужденные должны написать заявление, чтобы выполнить видеозвонок, и получить разрешение. Общение длится не больше 15 минут.

- Видеопереговоры предоставляются по инициативе осужденного с разрешения администрации исправительного учреждения. Главное условие, чтобы у вызываемого абонента был персональный компьютер с веб-камерой, либо мобильный телефон, на котором установлено специальное приложение, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.